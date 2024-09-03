Вице-премьер Украины подала заявление об отставке

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подала заявление об отставке. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, передает «РИА Новости».

По его словам, ее заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

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Ранее Стефанчук сообщал, что заявление об отставке подали сразу три министра — глава Минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец — и глава Фонда госимущества Виталий Коваль. Причины такого решения неизвестны.