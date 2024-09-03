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Вице-премьер Украины подала заявление об отставке

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подала заявление об отставке. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, передает «РИА Новости».

Вице-премьер Украины подала заявление об отставке
© globallookpress.com

По его словам, ее заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

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Ранее Стефанчук сообщал, что заявление об отставке подали сразу три министра — глава Минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец — и глава Фонда госимущества Виталий Коваль. Причины такого решения неизвестны.