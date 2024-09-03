В США обсуждаются дальнейшие действия против Мадуро

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в США ведется обсуждение дальнейших действий против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Кирби, США намерены показать Мадуро, что действия его команды во время прошлых президентских выборов в Венесуэле будут иметь последствия. Однако представитель Белого дома добавил, что пока не готов рассказать о каких-то новых санкциях.

«В координации с партнерами мы рассматриваем ряд вариантов, чтобы продемонстрировать Мадуро и его представителям, что их действия в Венесуэле будут иметь последствия», — заявил он.

Напомним, что результаты прошлых президентских выборов в Венесуэле стали известны в конце июля. Как объявил национальный избирательный совет, Мадуро победил с результатом в 51% голосов. После этого объявления в Венесуэле начались масштабные протесты, которые вылились в столкновения между полицией и митингующими.

Ранее США арестовали самолет Мадуро.