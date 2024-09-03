Экс-депутат Рады оценил вероятность нового майдана на Украине

На Украине слишком сильна цензура, поэтому восстания народа против «режима» президента этой страны Владимира Зеленского ожидать не стоит, заявил в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Олег Царев. Он отметил, что в украинских СМИ совершенно не освещаются события в Донбассе.

Рейтинг Владимира Зеленского после вторжения в Курскую область подскочил. Если внимательно следить за украинскими СМИ, то вы увидите, что там сейчас идут в основном новости про Курск. Поэтому каких-то возмущений, организованных акций против Зеленского быть не может. Только единичные протесты — кто-то машину ТЦК подожжет, кто-то применит физическую силу, — объяснил экс-депутат.

Царев считает, что для Зеленского на данный момент может существовать только угроза военного переворота. Именно поэтому президент Украины заменил командующего Силами специальных операций и главнокомандующего ВСУ, полагает политик.

Надеяться, что люди восстанут из-за отключений света или перебоев с водой, не стоит, — резюмировал экс-депутат.

Ранее Олег Царев заявил, что на Украине нужно вызвать энергетический коллапс, так как это главный способ нанести государству чувствительный урон. Он отметил, что решения об этом могут принимать только президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.