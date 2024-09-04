Россия прекратила соцвыплаты бюджетникам Абхазии

Россия с 1 сентября приостановила социальные выплаты, касающиеся учителей, врачей и силовых структур. Кроме того, поставки электроэнергии в республику во время осенне-зимнего энергодефицита будут осуществляться по коммерческой стоимости. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.

В марте 2024 года депутаты парламента Абхазии ратифицировали протокол о внесении изменений в Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития республики на 2022 - 2025 годы. Протокол подразумевал утверждение ежегодных целевых значений средней заработной платы работников бюджетной сферы, преимущественно социальной направленности, а также количества работников, которые могут финансироваться или софинансироваться за счет средств РФ и Абхазии. На эти цели в 2024 году предусмотрено 1 млрд 780 млн рублей. В ноябре 2023 года парламент ратифицировал протокол к российско-абхазскому соглашению от 2020 года, согласно которому софинансирование расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения, а также денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел республики продлевается до 31 декабря 2025 года.

"С первого сентября было приостановлено финансирование по некоторым выплатам. Они касаются врачей, учителей, силовых структур и прочего. Кроме того, стоит вопрос о том, что отныне переток электроэнергии, с необходимостью которого мы сталкиваемся каждый раз зимой, будет оплачиваться по коммерческим ценам", - сказал Шамба.

Он уточнил, что соответствующий документ получил 2 сентября премьер-министр Александр Анкваб.

Шамба также прокомментировал протокол совещания заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака и президента Абхазии Аслана Бжании, появившийся в социальных сетях и вызвавший широкий общественный резонанс. Наибольшую обеспокоенность вызвал пункт о том, что президент Аслан Бжания якобы взял на себя обязательства до 20 сентября 2024 года представить информацию о депутатах парламента Абхазии и лидерах абхазской оппозиции, имеющих российское гражданство, "действующих в ущерб интересам Российской Федерации и развитию российско-абхазских отношений, для дальнейшего рассмотрения вопроса лишения их российского гражданства".

"В мой адрес, в адрес президента и секретаря Совета безопасности поступила бумага от оппозиционных партий и общественных организаций, которые ставили вопрос о подлинности этого документа. В связи с этим вчера, 2 сентября, у нас состоялась встреча в МИДе, состоялся исчерпывающий разговор", - сказал глава МИД.

Он отметил, что официально этот протокол в МИД Абхазии не получали, и потому "не может быть определен как подлинный".

"Встреча [Бжании и Козака] состоялась 19 августа в Администрации президента России, сам протокол составлен 26 августа. Наш президент уже не присутствовал при подписании этого документа и также не может подтвердить. Единственное, что он сказал, что не брал на себя такие обязательства и его комментарий опубликован на официальном сайте", - сказал Шамба.

При этом он отметил, что лишение гражданства РФ кого-либо - это прерогатива российской стороны. Министр иностранных дел считает, что за последнее время накопилось много недовольства у российской стороны к абхазской и надо "постараться как-то исправлять ситуацию".

О протоколе

В пункте первом распространенного в социальных сетях протокола совещания у Козака говорится о необходимости приостановить с 1 сентября перечисление Республике Абхазия средств российской финансовой помощи до выполнения абхазской стороной следующих обязательств: ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам; обеспечить вступление в силу соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия; снять ограничения с российских инвесторов на рынке коммерческой недвижимости Республики Абхазия (апартаменты).