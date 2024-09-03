Украина планирует до последнего удерживать территорию Курской области, на которую напала 6 августа. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«На данный момент нам это нужно», — заявил Зеленский в интервью NBC News, говоря о Курской области.

По его словам, это сделано для того, чтобы создать прецедент для России для начала мирных переговоров.

Зеленский сделал признание о вторжении ВСУ в Курскую область

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что диалога между странами не может быть в ближайшей перспективе из-за нападения ВСУ под Курском. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что власти Украины не выражают заинтересованности в прекращении боевых действий, поэтому конфликт не заканчивается.