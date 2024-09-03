Отсутствие наличных привело к смерти чиновника в Индии

В реке Ганг в Индии утонул замдиректора департамента здравоохранения штата Уттар-Прадеш Адитьявардхан Сингх. Об этом пишет индийский телеканал CNN-News18.

По данным телеканала, инцидент произошел 31 августа недалеко от Билхаура в Уннао. Чиновник приехал в населенный пункт с тем, чтобы провести выходные с друзьями.

Компания направилась к реке, стала фотографироваться. Сингх поскользнулся на камнях, упал и начал тонуть.

Друзья сразу обратились за помощью к местным водолазам, но мужчины потребовали 10 тыс. рупий (10,5 тыс. рублей) наличными вперед. У людей не было наличных, поэтому они перевели деньги онлайн. Пока платёж обрабатывался, Сингха уже унесло течением.

Мужчину на гидроцикле унесло течением под Петербургом

После онлайн-оплаты водолазы вошли в воду, но не смогли найти чиновника. Специалистам экстренных служб, которые позже приняли участие в поисках, также не удалось обнаружить тело.