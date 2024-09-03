Секретная служба США запретила Байдену подходить к скоплениям людей

Президент США Джо Байден заявил, что Секретная служба страны настояла на том, чтобы глава Белого дома не приближался к скоплениям людей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время общения с журналистами. По словам Байдена, запрет объясняется соображениями безопасности.

«Мне больше нельзя заходить в толпы. Секретная служба говорит мне не делать этого <...> поскольку они утверждают, что это слишком опасно», — рассказал он.

Напомним, что 14 июля бывший президент США Дональд Трамп стал жертвой покушения в Пенсильвании. Во время выступления Трампа в него выстрелил снайпер — пуля ранила ухо политика, но не нанесла серьезных повреждений, однако в результате был убит один из участников мероприятия.