Заместитель генсека НАТО подал в отставку

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ объявил об отставке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что отставку уже принял генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Официально полномочия Джоанэ закончатся 10 сентября. При этом ранее в СМИ появилась информация о том, что политик собирается покинуть пост заместителя генсека НАТО ради того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Румынии.

«Столтенберг принял отставку, поблагодарил Джоанэ за службу», — сказано в в заявлении пресс-службы НАТО.

Ранее сразу три министра ушли в отставку на Украине.