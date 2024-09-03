Министр реинтеграции Украины Верещук подала заявление об отставке

Вице-премьер Украины, министр реинтеграции Ирина Верещук заявила в Telegram-канале, что подала заявление об отставке.

«После почти трех лет в правительстве, сегодня подала заявление об отставке», — сообщила она.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подала заявление об отставке, сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Сразу несколько украинских министров подали в отставку, заявления от них поступили в Верховную Раду 3 сентября. Народный депутат Ярослав Железняк уточнил, что в отставку подали министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и председатель Фонда государственного имущества Виталий Коваль.