В Раде рассказали подробности удара по военному институту связи в Полтаве

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что российский удар по военному институту связи в Полтаве случился во время построения в нем военных ВСУ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Безуглой, удар пришелся на момент построения украинских военных. При этом она также добавила, что это уже не первый подобный случай — она заявила, что похожая ситуация произошла в ноябре 2023 года, когда военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ были убиты при ударе во время построения.

«Полтава. Построение в 128 бригаде ничему не научило, никто не наказан, Залужный, Сырский, Павлюк все тогда "порешали". Имеем повторение и повторение трагедий. Где предел?», — заявила она.

Ранее российские военные нанесли удар по военному институту связи в Полтаве.