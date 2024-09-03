Запад наказывает Киев за проявленную самостоятельность в решении о возможности атаки на Курскую область. Об этом заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*.

Арестович* отметил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, заявил об исчерпании возможности и сил поддерживать Украины. Кроме того, представитель американской администрации сообщил, что Киев не получит дополнительных ракет ATACMS из-за ограниченных запасов.

— Что это все означает? Что нас наказывают за субъектность, проявленную в Курской области, — отметил политик на YouTube-канале «Альфа и Омега».

Он подчеркнул, что американская сторона воспринимает действия Киева как нарушение существующих договоренностей.

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Ранее представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц на брифинге правительства страны также заявил, что в Германии нет производственных мощностей для заключения дополнительных рамочных соглашений с промышленностью о поставке большего количества боеприпасов для Украины.

*Внесен Минюстом РФ в список террористов и экстремистов.