На Украине сразу три министра ушли в отставку

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Сразу три украинских министра написали заявления об отставке. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, передает ТАСС.

Он уточнил, что заявления об отставке написали глава Минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. Кроме того аналогичное прошение подал глава Фонда госимущества Виталий Коваль. Причины такого решения Стефанчук не назвал.

По его словам, все заявления рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний.