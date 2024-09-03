Супруга Зеленского сообщила о росте числа жертв удара в Полтаве

Число жертв ракетного удара российских войск по учебно-тренировочному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве выросло до 47, еще 206 человек ранены. Об этом сообщила супруга президента Украины Елена Зеленская в соцсети X.

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При этом она отметила, что зафиксировано попадание в «учебное заведение».

Ранее Владимир Зеленский подтвердил крупные потери в результате удара по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Он заявил, что под ракетный удар также попало одно из зданий Института связи. На тот момент он сообщал, что жертвами удара стал 41 человек, еще 180 пострадали. При этом политик не стал уточнять, кто именно попал под атаку.

Зеленский прокомментировал удар по Полтаве

Российские войска ударили ракетой «Искандер» по учебному центру ВСУ в Полтаве. Появились данные, что в этот момент там проходило построение личного состава. Удар мог уничтожить сотни военных.

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что власти преуменьшают число жертв в результате удара.