Вдова погибшего в Газе россиянина отказалась от встречи с Нетаньяху

Вдова россиянина Александра Лобанова отказалась встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Тело россиянина со следами пулевых ранений было обнаружено солдатами ЦАХАЛ в подземном туннеле в секторе Газа 31 августа.

Глава Израиля выразил соболезнование родным и близким погибших. Кроме того, 3 сентября он приехал домой к Лобановым в Ашкелон на юге Израиля.

Нетаньяху позвонил семье погибшего в Газе россиянина

Оксана и Григорий, родители погибшего встретились с премьером, вдова отказалась от встречи.

По данным портала, боевики палестинского движения ХАМАС похитили Лобанова 7 октября и вывезли на территорию анклава. У мужчины остались двое детей, один из них них родился во время его пребывания в плену.