Вдова погибшего в Газе россиянина отказалась от встречи с Нетаньяху

Вдова погибшего в Газе Лобанова отказалась от встречи с Нетаньяху
Вдова россиянина Александра Лобанова отказалась встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.
Тело россиянина со следами пулевых ранений было обнаружено солдатами ЦАХАЛ в подземном туннеле в секторе Газа 31 августа.
Глава Израиля выразил соболезнование родным и близким погибших. Кроме того, 3 сентября он приехал домой к Лобановым в Ашкелон на юге Израиля.
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Оксана и Григорий, родители погибшего встретились с премьером, вдова отказалась от встречи.
По данным портала, боевики палестинского движения ХАМАС похитили Лобанова 7 октября и вывезли на территорию анклава. У мужчины остались двое детей, один из них них родился во время его пребывания в плену.