На Украине ведет борьбу за свое выживание лишь режим Владимира Зеленского, заявил в соцсети X профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Профессор кафедры экономики Хельсинкского университета Малинен является автором большого количества статей по вопросам геополитики, экономики, выступает за нормализацию отношений с Россией.

«На Украине единственный, кто борется за свое выживание, — это теперь уже полностью коррумпированный режим Владимира Зеленского», — подчеркнул ученый.

Ранее Малинен сообщил, что на фронте грядет катастрофа — ВСУ оказались в сложной ситуации. В связи с этим, пояснил политолог, перед НАТО встает непростой выбор между новой опасной эскалацией и постепенным урегулированием конфликта.