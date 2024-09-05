В США начался финальный этап предвыборной гонки

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах не запрещать в стране TikTok. Видеообращение претендента на высший государственный пост было опубликовано на его странице в соцсети Truth Social.

"Обращаюсь ко всем тем, кто хочет спасти TikTok в Америке. Голосуйте за Трампа. Я стал большой звездой в TikTok, - сказал он. - Мы ничего не сделаем с TikTok, а наши оппоненты намерены закрыть эту платформу. Если вы любите TikTok, то голосуйте за Трампа. Если же вам безразличен TikTok, а также безопасность и процветание [США], то вы можете голосовать за марксистов, которые разрушат нашу страну".

В начале июня в TikTok появился верифицированный аккаунт Трампа. Он собрал 1 млн подписчиков менее чем за сутки после регистрации. В настоящий момент на политика подписаны 10,8 млн человек.

В апреле президент США Джо Байден утвердил пакет законов, который включает инициативу о возможном запрете в стране TikTok. В ней предлагается дать компании ByteDance один год на продажу социальной сети, в противном случае может последовать запрет TikTok в США. ByteDance подала на американское правительство в суд с требованием отменить данное решение.

Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в беседе с корреспондентом ТАСС сравнил с грабежом ситуацию вокруг возможного запрета TikTok на территории США.