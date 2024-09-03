На Западе спрогнозировали длительность украинского конфликта

Конфликт на Украине может продолжаться до 2030 года и дольше. Такое мнение на встрече со студентами Технического университета Эйндховена в Нидерландах высказал еврокомиссар по вопросам защиты климата, экс-глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, передает ТАСС.

"Вполне вероятно, что война будет длиться и после окончания нынешнего десятилетия", - подчеркнул он.

Говоря о европейских проблемах, он заметил, что Европа в будущем может столкнуться с рядом "экзистенциальных вызовов". Среди таковых Хукстра назвал миграцию, изменения климата, а также риски, связанные с использованием искусственного интеллекта.

Путин назвал условие для переговоров с Украиной

До этого турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что снятие антироссийских санкций странами Запада может стать одним из пунктов потенциального проекта мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине.