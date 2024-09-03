Эксперты УВКПЧ ООН расценивают расследуемое во Франции дело основателя соцсети «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова как очень сложное и вызывающее «много обеспокоенностей» относительно соблюдения прав человека, рассказала представитель управления Равина Шамдасани. Об этом пишет ТАСС.

В управлении следят за делом Дурова, но не обладают всей необходимой информацией. Вместе с тем, УВКПЧ планирует в ближайшее время опубликовать документ, в котором будет представлена оценка сложившейся ситуации, пояснила чиновница.

Шамдасани уточнила, что управление стремится представить «параметры, в которых следует рассматривать эту ситуацию».

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Представитель отметила, что любые устанавливаемые ограничения должны быть пропорциональными и соответствовать стандартам в сфере прав человека.