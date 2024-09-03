Пока вы не уснули: Монголия об отказе арестовывать Путина и Зеленский об ударе по Полтаве
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
Власти Монголии объяснили отказ арестовывать Путина по ордеру МУС
Власти Монголии объяснили отказ арестовывать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) энергетической зависимостью и политикой нейтралитета. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя монгольского правительства.
Собеседник издания отметил, что Монголия импортирует 95% нефтепродуктов и свыше 20% электроэнергии из соседних стран. Поставки имеют решающее значение для существования жителей страны и самого государства. Кроме того, Улан-Батор всегда «придерживался политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях».
Зеленский прокомментировал удар по Полтаве
Владимир Зеленский заявил о гибели 41 человека в результате прилёта по учебному центру военных в Полтаве.
Также он добавил в видеообращении в своём Telegram, что ещё более 180 человек ранены и произошло частичное разрушение одного из зданий «Института связи».
Евросоюз прокомментировал стремление Турции в БРИКС
У Турции есть право решать, к каким блокам присоединяться. Данная страна продолжает оставаться кандидатом на вступление в Европейский союз, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает РИА Новости.
Таким образом он отреагировал на сообщения о планах Анкары вступить в БРИКС. По словам Стано, Турция, «как и любая другая страна, может решать, что лучше для нее, формировать альянсы и налаживать сотрудничество».
Минобороны России назвало потери ВСУ за сутки
Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 2010 человек, при этом российские военные продолжают продвижение в глубину обороны противника. Об этом говорится в сводке, опубликованной в Telegram-канале Минобороны России.
По данным российского военного ведомства, на Волчанском, Брянском и Липцовском направлениях ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, потери украинской стороны от действий подразделения группировки войск «Запад» составили до 450 военнослужащих, группировки войск «Днепр» - 60, а подразделения группировки войск «Восток», заняв более выгодные рубежи, уничтожили до 150 украинских военнослужащих.
Приглашение на Парад и отказ от доллара: главные заявления Путина в Монголии
Президент РФ Владимир Путин и глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 3 сентября провели переговоры в Улан-Баторе. В ходе встречи Путин рассказал о близости позиций двух стран и поблагодарил Монголию за сохранение исторической памяти.
Граждане Молдавии выступили против слияния с Румынией
Около 60% граждан Молдавии против идеи присоединения республики к Румынии. Как сообщает РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела молдавская компания Date Inteligente (iData).
Опрос проводился с 19 по 25 августа и охватил 1004 человек из разных городов Молдавии. Погрешность исследования составляет 3%.
Россияне стали забирать деньги со срочных вкладов
В июле из ряда крупных российских банков начался отток средств со срочных вкладов. Об этом сообщило Frank Media.
По его данным, между банками наблюдается перераспределение вкладов. В июле россияне стали переносить сбережения в государственные банки. Последние предлагали новым клиентам особенно выгодные условия. Как следствие, частные банки обнаружили, что население начало забирать средства со срочных вкладов.
На прилавках российских магазинов может появиться оригинальная Pepsi
В магазинах могут начать продавать оригинальный газированный напиток Pepsi. При этом продукция будет реализовываться под новой маркой, сообщает Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».
Отмечается, что недавно американской компанией PepsiCo была осуществлена подача заявки на регистрацию в РФ нового товарного знака. Обращение было направлено прямо из США, с адреса одной из штаб-квартир компании. Подчеркивается, что «под брендом «Пепси-кола» компания сможет производить безалкогольную газировку.
Склад боеприпасов ВСУ взорвался в Харьковской области
Telegram-канал Mash сообщает, что в Харьковской области произошел взрыв на складе боеприпасов ВСУ. По данным канала, причиной взрыва стала халатность солдат, забывших ящики со снарядами на солнце.
По информации Mash, боеприпасы нагрелись и сдетонировали, после чего начался пожар на площади в 1500 гектаров, включающей лес. Mash отмечает, что сначала солдаты пытались потушить пожар своими силами, затем вызвали пожарных, но время уже было упущено.
Участницу Олимпиады в Париже облили бензином и подожгли
Участницу Олимпиады в Париже угандийскую бегунью Ребекку Чептегеи облили бензином и подожгли. Об этом пишет Sky Sports.
Инцидент случился в доме спортсменки. Ее бойфренд Диксон Ндиема во время ссоры вылил на Чептегеи канистру бензина и поджег. Бегунья госпитализирована с ожогами 75 процентов тела. Мужчина тоже попал в больницу. В отчете местных властей говорится, что ссора произошла из-за земли, на которой был построен дом бегуньи.