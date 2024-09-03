Харрис раскритиковали за попытку имитировать южный акцент

Несколько известных личностей и команда кандидата на пост главы Белого дома республиканца Дональда Трампа раскритиковали вице-президента страны Камалу Харрис за попытку имитировать несвойственный ей южный акцент во ходе выступления перед членами профсоюза учителей в штате Мичиган. Об этом сообщила газета The New York Post (NYP).

По ее информации, во время своей речи в школе в Детройте Харрис "меняла тон своего голоса", когда особо оживлялась или общалась со сторонниками, чем навлекла на себя обвинения в попытке изобразить "фальшивый акцент". Так, команда Трампа опубликовала в официальном аккаунте кампании в X (ранее Twitter) видео этого выступления, сравнив его с "очень похожей" речью перед профсоюзом рабочих в Питтсбурге несколькими часами позднее, где у Харрис уже не было заметно южного акцента.

По словам консервативного политического комментатора Чада Пратера, в Детройте Харрис "снова продемонстрировала свой фальшивый акцент", и "никто на это не купился". По мнению американского комика Терренса Уильямса, Харрис "притворяется темнокожей южной женщиной", используя "фальшивый акцент". Как отметил стратег республиканцев по коммуникациям Мэтт Уитлок, вице-президент "меняет фальшивые акценты, как меняет политическую идентичность и политическую позицию". По данным газеты, у Харрис нет южных корней: ее отец родился на Ямайке, а мать - в Индии.

Ранее напарник Трампа по предвыборной гонке сенатор Джеймс Дэвид Вэнс сравнил Харрис с хамелеоном. По его оценкам, Харрис ведет себя по-разному в зависимости от аудитории, а также меняет свои позиции по различным вопросам, включая экономику и ситуацию на границе.

Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября. Первоначально предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий лидер США Джо Байден. Однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом, ставшим кандидатом от Республиканской партии, Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис. Делегаты завершившегося 22 августа съезда Демпартии в Чикаго официально утвердили ее кандидатом в президенты США.