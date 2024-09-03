В ООН выразили беспокойство из-за дела против Дурова

Возбужденное во Франции дело против основателя мессенджера Telegram Павла Дурова вызывает беспокойство с точки зрения соблюдения прав человека. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдассани, передает РИА Новости.

Она назвала начало расследования в отношении предпринимателя очень сложным случаем. По словам Шамдассани, УВКПЧ ООН планирует обнародовать документ, в котором будут определены параметры для оценки данной ситуации.

«Это вызывает большое количество опасений в отношении прав человека. <...> Любое ограничение [свободы слова] должно быть соразмерным и соответствовать стандартам международного права», — добавила представитель управления.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. Предприниматель прибыл во Францию из Азербайджана и был взят под стражу, когда выходил из частного самолета.

В республике основателя Telegram обвиняют в шести правонарушениях, включая администрирование онлайн-платформы ради совершения незаконных транзакций. 28 августа бизнесмена отпустили на свободу, но взяли под судебный надзор. Более того, его обязали выплатить залог в размере €5 млн и запретили покидать страну.

Позже в прокуратуре Парижа заявили, что расследование в отношении Дурова может продлиться несколько месяцев. Как рассказали в надзорном органе, дело будет закрыто только после того, как соответствующее решение примут судьи.