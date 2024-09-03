Проблемы с подачей электроэнергии на Украине могут привести зимой к санитарной катастрофе и массовому бегству людей. Об этом пишет Die Welt.

Немецкое издание обратило внимание на то, что веерные отключения электроэнергии, которые сейчас идут по всей Украине, в теплое время года вызывают проблемы лишь с охлаждением продуктов и в складских помещениях. Однако зимой они могут превратиться в настоящую катастрофу и привести к массе бытовых трудностей для населения.

Так, именно решение вопроса стабильной работы электростанций позволит жителям Украины иметь свет и горячую воду.

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«Если ответ окажется отрицательным, возникнет угроза смерти от холода и опасность санитарных катастроф. Это приведет к массовому бегству миллионов людей», - говорится в статье.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что предстоящая зима станет самой тяжелой в истории страны. Он подчеркивал, что на восстановление энергосистемы и создание дополнительной генерации потребуется время. При этом 26 августа Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине. Днем 27 августа на территории страны в очередной раз ввели экстренные отключения электроэнергии. Распоряжение об этом поступило от «Укрэнерго» из-за сбоев в энергосистеме.