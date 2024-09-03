Граждане Молдавии выступили против слияния с Румынией

Около 60% граждан Молдавии против идеи присоединения республики к Румынии. Как сообщает РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела молдавская компания Date Inteligente (iData).

Опрос проводился с 19 по 25 августа и охватил 1004 человек из разных городов Молдавии. Погрешность исследования составляет 3%.

Жителям страны задали вопрос: «Вы лично за или против присоединения страны к Румынии?» Против высказались 58,9% респондентов, что на 5% больше по сравнению с июльским опросом. Согласны на объединение 28,8% молдаван. Еще 12,3% затруднились с ответом.

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Напомним, что в марте премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что в Молдавии живут только румыны и он лично поддерживает объединение двух государств. Оппозиция в молдавском парламенте требовала заслушать главу МИД Михая Попшоя по поводу заявлений румынского премьера, однако правящая партия «Действие и солидарность» отказала в этом запросе.