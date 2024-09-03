Мадуро предложили купить российский Ил вместо конфискованного США джета

Основатель файлообменника Megaupload Ким Дотком посоветовал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро приобрести российский самолет вместо конфискованного США бизнес-джета. Об этом Дотком написал в соцсети X.

Власти США ранее конфисковали самолет Мадуро, заявив, что бизнес-джет был куплен в нарушение американских санкций и незаконно вывезен из Штатов. В последнее время самолет находился в Доминиканской республике, правительство которой сотрудничает с США.

Лавров прокомментировал конфискацию США самолета Мадуро

Этот бизнес-джет Мадуро использовал для государственных визитов. Стоимость самолета оценивается примерно в 13 миллионов долларов. Дотком назвал меры, принятые США, «инфантильными и несущественными».

«На Мадуро это не повлияет. Он может просто купить российский президентский самолет Ил, который будет даже лучше», - заявил Дотком.

Он добавил, что этой историей США оказали Мадуро услугу: страны Глобального Юга обратят внимание на «медийный трюк». В результате это лишь увеличит популярность Мадуро, считает Дотком.