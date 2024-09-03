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© Zuma/TACC

США столкнулись с угрозой национального масштаба

В один из экстремально жарких дней этого лета мост Третьей авеню в Нью-Йорке, соединяющий Бронкс и Манхэттен, застрял в открытом положении на несколько часов. Чуть позже на фоне жары и наводнений под напором воды рухнул стальной железнодорожный мост, связывавший Айову с Южной Дакотой. В Льюистоне, штат Мэн, мост пришлось закрыть после того, как дорожное покрытие на нем прогнулось из-за колебаний температуры.

Мосты США, четверть из которых была построена до 1960 года, давно нуждались в ремонте. Но теперь экстремальная жара и наводнения ускоряют разрушение мостов по всей стране, пишет The New York Times. Газета отмечает, что речь идет о преждевременном старении мостов, материалы которых не были рассчитаны на резкие перепады температур. Это еще один пример того, как глобальное потепление меняет повседневную жизнь способами, незаметными на первый взгляд. Профессор гражданского строительства из Университета Колорадо Пол Чиновски заявил, что речь идет о настоящем «кризисе мостов», которого бы не случилось при нормальных климатических условиях. Эксперт предупредил, что изменение климата может привести к тому, что мосты «развалятся, как игрушечные конструкторы».

Эксперты предупреждают о крахе Украины на востоке

Российские войска продолжают продвижение в Донбассе. Это может означать стратегический прорыв для России и унизительный проигрыш для армии Владимира Зеленского, пишет норвежское издание ABC Nyheter.

Украина рассчитывала, что атаки в Курской области вынудят Россию перебросить войска из Донбасса, но этого не произошло, отмечает издание. Некоторые западные эксперты предупреждают, что линии обороны Украины могут вот-вот рухнуть. По мнению аналитиков, Россия получит контроль над Красноармейском гораздо быстрее, чем над Артемовском. Красноармейск считается стратегически важным центром для украинских сил с точки зрения логистики и транспортировки припасов и войск, напомнило издание.

«Тайная» заявка Турции в БРИКС

СМИ сообщили, что Турция без официального объявления подала заявку на вступление в блок БРИКС, включающий Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопию. Ожидается, что заявку Анкары рассмотрят на саммите, который пройдет в России в октябре 2024 года.

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана считает, что геополитический центр тяжести смещается из развитых экономик, пишет портал Investing.com. Анкара интересуется членством в БРИКС в надежде укрепить свое глобальное влияние и установить связи с новыми странами помимо своих традиционных западных союзников, отмечает издание.

«Последний шанс» Зеленского на встрече с Байденом

На Украине с каждым днем ​​растет раздражение из-за ограничений на использование оружия, введенных президентом США Джо Байденом. Как пишет The Economist, Владимир Зеленский встретится с Байденом на 79-й сессии Генассамблеи ООН, и это станет «последним шансом» для Киева добиться разрешения на удары по территории РФ американским оружием.

Военный историк Лоуренс Фридман назвал Байдена «упрямым стариком». Экс-глава сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес также раскритиковал американского президента, обвинив его в нерешительности. Однако администрация Байдена не реагирует на критику и ищет все новые оправдания, чтобы не разрешать удары, отмечает The Economist.

«Турция, Россия и Арктика»

Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков недавно рассказал, что турецкие компании хотят участвовать в строительстве новых объектов в перспективном городе-спутнике Владивостока. Как пишет dikGAZETE, турецкая судостроительная отрасль высоко ценится Россией, а турецкий завод North Star уже активно занимается судостроением для Северного морского пути.

В последние годы в Турции все больше говорят о своей «научной дипломатии» в Арктике. Участие в Восточном экономическом форуме станет естественной составляющей этой концепции, отмечает dikGAZETE. Анкара стремится укрепить свой арктический статус, получить доступ к богатому ресурсному потенциалу региона и использовать возможности новых транспортных коридоров. Россия, арктическая держава, обладает уникальной технологией производства ледоколов, без которое Турции будет сложно осуществлять научную деятельность в Арктике, заключила газета.