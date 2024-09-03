Bloomberg: США готовят санкции против 15 чиновников из Венесуэлы

США подготавливают пакет санкций в отношении 15 человек, связанных с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом 3 сентября сообщило агентство Bloomberg.

Согласно его информации, меры со стороны Министерства финансов Соединенных Штатов будут направлены против 15 чиновников, которые якобы препятствовали проведению свободных и честных выборов президента республики.

Отмечается, что среди граждан Венесуэлы находятся сотрудники избирательных органов, судов и разведки. По данным агентства, ограничительные меры могут быть объявлены на этой неделе.

Ранее группа законодателей из США и ряда стран Евросоюза в совместном заявлении пригрозили привлечь избранного президента республики Николаса Мадуро к ответственности, если он добровольно не сложит свои полномочия.

Как писала «Парламентская газета», по результатам подсчета 80 процентов голосов Мадуро одержал победу на выборах главы республики. Он набирал 5 150 092, или 51,2 процента, голосов избирателей.