Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не может дождаться своего назначения в администрацию кандидата в президенты США Дональда Трампа в случае его победы. Как сообщает РБК, об этом он написал в X.

2 сентября газета Washington Post со ссылкой на источники заявила, что Трамп в случае победы может создать специальную комиссию для проведения аудита правительственных программ. В состав ее руководства политик может назначить Маска.

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«Я не могу дождаться. В правительстве много пустых трат и ненужного регулирования, от которых нужно избавиться», — написал предприниматель в ответ на пост другого бизнесмена Марио Науфаля, который сослался на новость издания.

Напомним, что ранее Трамп уже заявлял, что хотел бы видеть Маска в своей команде. Вместе с тем он признал, что у предпринимателя скорее всего не будет времени для полноценной государственной службы из-за необходимости управлять сразу рядом крупных компаний.