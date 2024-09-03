Замглавы офиса Зеленского ушел в отставку

Ростислав Шурма уходит с должности заместителя главы офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в Telegram сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Вообще, он давно хотел уже соскочить, он чувствует, что все идет к большим проблемам», — пояснил депутат.

Ранее во вторник сообщалось, что Зеленский в ближайшее время может уволить Шурму.

«Ростик готовится идти на выход. Он давно этого хотел, а сейчас так сложились обстоятельства, что президент его готов отпустить», — сообщил анонимный источник «Украинской правды» в команде украинского лидера.

Отмечается, что Шурма попал в окружение президента Украины несколько лет назад, после чего стал в его глазах человеком, который «отвечает за всю экономику». По словам журналистов, источники издания называют наиболее вероятной замену Шурмы на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

На Украине сразу три министра ушли в отставку

В декабре прошлого года стало известно, что в декларации Ростислава Шурмы указана квартира размером с торговый центр. Она находится в элитном жилом комплексе, стоит 73,2 миллиона гривен (более 178 миллионов рублей) и занимает площадь более 710 квадратных метров. Формальным собственником имущества указана жена замглавы офиса Зеленского.