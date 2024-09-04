В Белоруссии задержали сотрудника японских спецслужб

Сотрудник японских спецслужб задержан в Белоруссии. Об этом сообщил государственный телеканал "Беларусь-1"

По его данным, задержанный агент японской разведки занимался сбором информации о социально-политической обстановке в Белоруссии, реализации китайской инициативы "Один пояс - один путь", а также о происходящем на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры. "Мои действия могут быть опасны для Беларуси", - сказал задержанный, видеокадры допроса которого опубликовал Telegram-канал Агентства новостей Белтелерадиокомпании.

В материале показаны видеокадры, на которых фигурирует гражданин Японии, находясь в Гомельской области. Телеканал уточнил, что подробности задержания агента японской разведки будут изложены в специальном репортаже "Провал "самурая" из Токио", который выйдет в эфир 5 сентября.