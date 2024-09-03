В ФРГ заявили, что немецкое оружие становится украинским после передачи ВСУ

В посольстве Германии в РФ заявили, что немецкое оружие становится украинским сразу после передачи ВСУ и может быть использовано Киевом на разных территориях. Об этом дипломаты рассказали «Известиям».

Газета направила запрос в посольство на фоне атак ВСУ в Курской области и новостей о возможной передаче Украине немецких дальнобойных ракет Taurus. Ранее сообщалось, что Украина попросила Германию и Францию разрешить удары вглубь территории России оружием, которое поставили эти страны.

В посольстве Германии заявили, что применение военной силы «при осуществлении права на самооборону» не ограничивается территорией одной страны. Дипломаты подчеркнули, что Киев может распоряжаться немецким оружием по своему усмотрению.

«Оружие, предоставленное Украине Германией, становится украинским оружием, как только оно передается Украине», - заявили в посольстве.

При этом ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт отказался ответить на вопрос, получил ли Киев право использовать немецкое оружие для атак по территории РФ. Хебештрайт отмечал, что это «является частью конфиденциальных договоренностей».

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Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов заявил «Известиям», что немецкие власти дистанцируются от атак Украины в Курской области.