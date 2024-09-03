Венесуэла считает пиратством конфискацию США самолета президента страны Николаса Мадуро, а также примером «порядка, основанного на правилах». Об этом со ссылкой на заявление МИД страны пишет ТАСС.

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы, на которых победил Мадуро. После чего США призвали мировое сообщество признать победителем другого кандидата — лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса, посчитав результаты голосования сфабрикованными. Накануне власти США арестовали самолет Мадуро в Доминиканской Республике и перенаправили его во Флориду. В Вашингтоне объяснили операцию по конфискации нарушением американского законодательства о санкциях и экспортном контроле.

В Венесуэле же расценили такие действия США как стремление «установить закон сильнейшего» и применять его, пользуясь своей безнаказанностью.

«Власти США вновь прибегли к преступным действиям, которые нельзя квалифицировать иначе как пиратство, незаконно конфисковав самолет, который использовался президентом республики. Они оправдывают свои действия принудительными мерами, которые они в одностороннем и противоправном порядке вводят по всему миру», - подчеркивается в заявлении.

Каракас оставил за собой право предпринять «любые юридические действия» для возмещения понесенного ущерба.