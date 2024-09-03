Президент Монголии встретил Путина на центральной площади Улан-Батора

Президент России Владимир Путин, находящийся в Монголии с официальным визитом, прибыл в центр Улан-Батора на церемонию официальной встречи. Он приехал к месту встречи в "Аурусе". Президент страны Ухнаагийн Хурэлсух, пригласивший российского лидера, лично встречает его на центральной столичной площади Сухэ-Батора, где расположены резиденции всех главных государственных структур Монголии.

Главу российского государства приветствуют почетный караул и конная гвардия в стилизованных под средневековое снаряжение ярких мундирах, выстроившиеся у лестницы Государственного дворца, в центре которой установлен масштабный монумент Чингисхана.

Для встречи российского лидера в центре площади установлен подиум с алым атласным паланкином. Именно здесь президенты обмениваются рукопожатием, которое открывает официальную часть визита.

Российского президента сопровождает представительная делегация, в которую входят вице-премьер Алексей Оверчук, руководители МИД Сергей Лавров, Минспорта Михаил Дегтярев, Минтранса Роман Старовойт, Минэнерго Сергей Цивилев, Минприроды Александр Козлов, Росатома Алексей Лихачев, РФПИ Кирилл Дмитриев, Ростеха Сергей Чемезов, Роспотребнадзора Анна Попова, а также помощник главы государства Юрий Ушаков, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, глава Бурятии Алексей Цыденов.

После встречи глав государств президент РФ пройдет внутрь дворца, где оставит запись в книге почетных гостей, а затем начнет серию переговоров с монгольским руководством.

Бахрейн официально пригласил Путина посетить страну

Переговоры пройдут сначала в узком составе - непосредственно между президентами, - а затем в широком, с участием делегаций. Ожидается подписание сразу нескольких важных двусторонних документов.

Ухнаагийн Хурэлсух пригласил Путина посетить свою страну во время переговоров в Пекине в октябре 2023 года. Последний визит российского президента в Монголию проходил в 2019 году. Путин тогда принимал участие в мероприятиях к 80-летию событий на Халхин-Голе.