Бахрейн официально пригласил Путина посетить страну

Бахрейнский посол в Москве Ахмед Аль-Саати рассказал, что власти его страны пригласили президента России Владимира Путина посетить Бахрейн.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Наше правительство направило приглашение господину президенту Российской Федерации Владимиру Путину, и мы ожидаем его ответ и визит в нашу страну», — заявил посол.

Он подчеркнул, что во время визита короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы в Россию главы двух стран провели плодотворные переговоры.

Ранее в посольстве Бахрейна сообщили, что король считает Путина своим другом.

Встреча глав государств состоялась в мае в Москве.