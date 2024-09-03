Зеленский в последний раз попросит у Байдена согласия на удары по России

Президент Украины Владимир Зеленский в последний раз попытается получить согласие США на нанесение ударов дальнобойным оружием по объектам вглубь территории России. Об этом пишет The Economist.

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В статье говорится, что со своей просьбой к президенту США Джо Байдену Зеленский обратится в Нью-Йорке на предстоящей неделе. В случае, если глава Белого дома не одобрит просьбу украинского лидера, он обратится с ней в следующую администрацию, которая будет рассматривать этот вопрос.

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29 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Он отметил, что Украина планирует бить исключительно по легитимным военным целям. Речь идет о российских военных аэродромах, уточнил глава МИД Украины.

Ранее в Литве призвали разрешить Украине наносить удары по России ракетами большой дальности.