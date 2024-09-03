Пока вы спали: угроза срыва переговоров по Газе и Китай о решении конфликта на Украине

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© Zuma/TACC

CNN: слова Нетаньяху о Филадельфийском коридоре могут сорвать переговоры по Газе

Заявление главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что страна не намерена выводить свои войска из Филадельфийского коридора на границе сектора Газа с Египтом, поставило под угрозу срыва весь достигнутый прогресс переговоров с палестинским движением «ХАМАС» о прекращении огня и освобождении удерживаемых в анклаве заложников, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, после сообщений об обнаружении тел шести погибших заложников в секторе Газа стороны активно обсуждали пути заключения соглашения. Теперь слова Нетаньяху поставили под угрозу все усилия по достижению договоренностей.

Он одной своей речью поставил все под удар.

Китай вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования земли

Китайские ученые осуществили запуск очередной группы спутников «Яогань-43», сообщает ТАСС со ссылкой на Xinhua.

Пуск состоялся с космодрома Сичан. Аппараты были выведен в космос при помощи ракеты-носителя Long March-4B («Чанчжэн-4-би»).

Спутники предназначены для научных экспериментов, исследования земельных ресурсов, оценки сельскохозяйственного производства, а также для предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.

КНР и ЮАР выступили за политическое разрешение конфликта России и Украины

Китай и ЮАР считают, что конфликт вокруг Украины должен быть разрешен путем мирных переговоров, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление двух стран.

Они призвали участников конфликта «не допускать расширения поля боя, не допускать эскалации боевых действий и не допускать подливания масла в огонь какой-либо стороной».

2 сентября президент ЮАР Сирил Рамапоса прибыл в Пекин. Председатель КНР Си Цзиньпин провел с ним переговоры.

Аксаков сообщил о точечном характере новой программы льготной ипотеки

В России новая программа льготного ипотечного кредитования для поддержки высококвалифицированных кадров из регионов будет иметь точечный характер, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По его словам, существуют направления, которые являются прорывными для российской экономики и на этих направлениях должны концентрироваться самые подготовленные, квалифицированные, самые продвинутые представители молодежи.

«Ну и, соответственно, по этим направлениям можно было бы определить, что для них могут быть в рамках государственной поддержки предоставляться льготные ипотечные кредиты», — указал парламентарий.

Глава МАГАТЭ отправился на Запорожскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отправился в Энергодар, сообщает ТАСС.

Он посетит Запорожскую атомную электростанцию. Целью визита является «содействие и помощь в предотвращении ядерной аварии».

Руководитель МАГАТЭ посетит станцию в пятый раз с сентября 2022 года, когда агентство организовало на объекте постоянное присутствие.