Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен давит на некоторые страны Евросоюза, чтобы те выдвигали женщин на посты еврокомиссаров в новом составе ЕК или заменили на них уже выдвинутых кандидатов мужского пола.

Все это делается для соблюдения гендерного равенства, пишет газета Politico.

«Фон дер Ляйен усиливает давление на страны ЕС с призывом выдвигать женщин в следующий состав Еврокомиссии по мере того, как она стремится предотвратить потенциальное унижение от составления команды, где преобладают мужчины», — говорится в статье.

По словам трех дипломатов из Евросоюза, Урсула фон дер Ляйен оказывала давление как минимум на пять стран Евросоюза, включая Мальту и Словению.

При этом в конце августа иностранные СМИ писали, что страны ЕС проигнорировали требование Урсулы фон дер Ляйен о введении гендерной квоты, предполагающей распределение высших должностей в Брюсселе поровну между женщинами и мужчинами.

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Кроме того, председатель ЕК заявляла, что Европейскому союзу нужна гораздо более сильная европейская оборонная опора, несмотря на то, что НАТО должен оставаться центром коллективной обороны Европы.