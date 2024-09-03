Стало известно о жестком требовании фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен начала оказывать давление на страны Евросоюза, требуя выдвинуть больше женщин в новый состав ЕК. Как пишет Politico, фон дер Ляйен стремится избежать «потенциального унижения», связанного с работой в команде, где доминируют мужчины.

Во время своего первого срока на посту главы ЕК фон дер Ляйен пришлось иметь дело с многочисленными кризисами, включая борьбу с пандемией и украинский кризис. В начале второго срока она столкнулась с неожиданной проблемой, собирая свою команду из 26 еврокомиссаров, - достижением гендерного паритета. Сейчас еврокомиссаров-женщин девять, не считая самой фон дер Ляйен.

Два европейских чиновника объяснили Politico, что ЕК активно выступает за гендерное равенство. В органе даже есть должность комиссара по вопросам равенства. Если комиссия под руководством фон дер Ляйен будет состоять в основном из мужчин, глава ЕК окажется в неловком положении, заявили источники газеты.

По их словам, доминирование мужчин в ЕК рискует затмить тот факт, что три важнейших поста в ЕС заняты женщинами: фон дер Ляйен в Еврокомиссии, Кая Каллас во главе европейской дипломатии и Роберта Метсола посту председателя Европарламента.

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Усилия фон дер Ляйен уже принесли первые плоды: в начале недели Бельгия объявила, что направит в ЕК женщину-комиссара, а Румыния согласилась заменить выдвинутого ею мужчину на женщину. Три дипломата ЕС рассказали Politico, что фон дер Ляйен оказывала давление как минимум на пять небольших стран ЕС, включая Словению и Мальту, чтобы те предложили кандидатов-женщин. В Мальте и нескольких других странах она получила отказ, что бросило вызов ее авторитету.