В Нью-Йорке тысячи людей начали протест в поддержку Палестины

Тысячи пропалестински настроенных демонстрантов вышли на манифестацию в Нью-Йорке, чтобы выразить поддержку Палестине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Акция проходит в национальный американский праздник День труда. Ее организовала активистская организация Within Our Lifetime ("В течение нашей жизни").

Собравшиеся на площади Вашингтон-сквер скандируют лозунги в поддержку палестинского народа и призывают положить конец конец конфликту в секторе Газа. На их плакатах можно прочитать слова: "Свободу Палестине", "Прекращение огня в Газе сейчас". Помимо этого, некоторые демонстранты ходят с плакатами с лозунгами, критикующими американскую администрацию.

На месте присутствуют усиленные отряды полиции, однако обстановка спокойная, сотрудники правоохранительных органов не вмешиваются в ход демонстрации.