На Украине сообщили об увольнении главы «Укрэнерго»

Народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил, что наблюдательный совет «Укрэнерго» принял решение уволить главу компании Владимира Кудрицкого. Об этом сообщает «Лента.ру».

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Отмечается, что исполняющим обязанности главы компании стал зампредседателя правления Алексей Брехта. При этом сам Железняк негативно оценил увольнение Кудрицкого.

«НКРЭКУ захватили, с добавлением "Укрэнерго" завершение построения коррупционной пирамиды можно считать завершенным. С чем я наших коррупционеров и поздравляю», — заявил он.

При этом ранее посол Евросоюза на Украине, а также региональные руководители Европейского банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации призывали отложить принятие управленческих решений, а также увольнение Кудрицкого до формирования наблюдательного совета.