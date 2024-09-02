На Украине сообщили об увольнении главы «Укрэнерго»
Народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил, что наблюдательный совет «Укрэнерго» принял решение уволить главу компании Владимира Кудрицкого. Об этом сообщает «Лента.ру».
Отмечается, что исполняющим обязанности главы компании стал зампредседателя правления Алексей Брехта. При этом сам Железняк негативно оценил увольнение Кудрицкого.
«НКРЭКУ захватили, с добавлением "Укрэнерго" завершение построения коррупционной пирамиды можно считать завершенным. С чем я наших коррупционеров и поздравляю», — заявил он.
При этом ранее посол Евросоюза на Украине, а также региональные руководители Европейского банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации призывали отложить принятие управленческих решений, а также увольнение Кудрицкого до формирования наблюдательного совета.
«Очень важно, чтобы комитет по назначениям собрался для завершения отбора на вакантную должность в набсовете "Укрэнерго", а принятие любых управленческих решений было приостановлено, пока этого не произойдет», — сказано в письме с соответствующим призывом на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля