В США выгнали из самолета молодого мужчину из-за футболки с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом пишет The Sun.

Инцидент произошел в субботу, 31 августа, в международном аэропорту Сарасота-Брадентон в американском штате Флорида. О ЧП стало известно после того, как попутчик мужчины выложил видео из салона на популярном форуме.

На кадрах путешественник в черной футболке, на которой изображен Трамп в солнцезащитных очках цвета американского флага, показывающий два средних пальца, идет по проходу салона с ручной кладью.

Футболки со снимком раненого Дональда Трампа начали продавать на Wildberries

По данным газеты, сотрудники Delta может снять с рейса человека, если его поведение, одежда или запах «оскорбляют или раздражают других пассажиров».

Так, в феврале 2024 года стюардесса этого авиаперевозчика пристыдила и едва не сняла с рейса пассажирку за отсутствие лифчика. Она вывела путешественницу из салона, назвала ее наряд оскорбительным и заставила прикрыться.

В этом случае, отметили журналисты, проблема могла заключаться не только в изображении Трампа, но и в том, что надпись на футболке мужчины гласила «Ястреб Туа плюнет на этот тханг». Текст напоминал о вирусном меме с с рейтингом R, популярном в начале этого года.

Согласно рейтинговой системе MPAA, рейтинг R присваивается фильмам, рисункам, содержащим сексуальные сцены, эпизоды с употреблением наркотиков, нецензурную брань, фрагменты с насилием.