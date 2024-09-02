Начштаба Сил беспилотных систем ВСУ хотят проверить на связи с РФ

Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки попросит Службу безопасности Украины (СБУ) проверить начальника штаба командования Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Гладкого на предмет возможных связей его семьи с Россией. Об этом сообщила изданию "Общественное" депутат комитета Соломия Бобровская.

В конце августа главком ВСУ Александр Сырский назначил капитана первого ранга Гладкого на текущую должность. Тогда в украинских СМИ выступили с утверждением, что у супруги военного есть российский паспорт и она проживала в Крыму после воссоединения с РФ в 2014 году, а дочь офицера участвовала в спортивных соревнованиях в Севастополе под флагом РФ.