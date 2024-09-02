В двух городах Украины произошли взрывы

В Харькове на востоке Украины произошли несколько взрывов. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, взрывы происходили с разницей в несколько минут.

Украинское издание «Общественное» также сообщило о взрывах в Павлограде и в Днепре.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, сейчас воздушная тревога действует в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.

Утром 2 сентября Синегубов сообщал, что в Богодуховском районе Харьковской области после взрывов был поврежден объект инфраструктуры.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинским объектам инфраструктуры через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.

Удары наносятся исключительно по объектам энергетики, а также оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.