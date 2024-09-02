В США произошло ДТП с кортежем кандидата в вице-президенты

ДТП с участием нескольких автомобилей из кортежа кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Уолца произошло на автомагистрали в штате Висконсин, несколько человек пострадали. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

"Несколько автомобилей из кортежа Уолца столкнулись около 12:57 (20:57 мск - прим. ТАСС). <...> У одного из сотрудников, который был с нами в машине, похоже, сломана рука, ему оказывают помощь врачи", - говорится в сообщении.

По информации пресс-пула, один из автомобилей врезался в впереди идущий, а затем "получил удар сзади". Кортеж направлялся в Милуоки, где у Уолца запланирована речь.

"У нескольких журналистов царапины и синяки. У одного мужчины идет кровь из носа. У одной женщины подозрение на сотрясение мозга, она намерена обратиться за неотложной медицинской помощью", - добавили в пресс-пуле.

Как проинформировал в X (ранее Twitter) журналист местного телеканала WISN12 Мэтт Смит, в аварии пострадали только автомобили, в которых находились представители СМИ и персонал. Остальной кортеж, в том числе машина, в которой находится Уолц, продолжает путь к месту проведения выступления кандидата в вице-президенты.