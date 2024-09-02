Маск выступил с угрозами в адрес Бразилии

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск, комментируя новость об аресте властями США самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро из-за обхода санкций, пригрозил правительству Бразилии арестом государственных активов. Его слова приводит «РИА Новости».

Он указал, что пойдет на это, если Бразилиа не вернет «незаконно присвоенное имущество соцсети X и SpaceX».

«Мы будем добиваться ответного ареста государственных активов. Надеюсь, президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве понравится летать коммерческими рейсами», — добавил Маск.

Ранее CNN сообщил, что власти США арестовали самолет Мадуро в Доминиканской Республике и перенаправили его во Флориду. В Вашингтоне данную меру объяснили нарушением американского законодательства о санкциях и экспортном контроле.

Напомним, что 30 августа в Бразилии приостановили работу X. Причиной данного решения стал отказ Маска назначить нового юридического представителя соцсети. Также Бразилиа заморозила счета Starlink в стране. Маск назвал действия государства незаконными.