На ЗАЭС заявили о напряженной обстановке накануне приезда главы МАГАТЭ

Обстановка на территории Запорожской АЭС (ЗАЭС) и ее города-спутника Энергодара накануне приезда главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси напряженная, интенсивность обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокая. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

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"Обстановка [на территории ЗАЭС] напряженная. Интенсивность обстрелов округи очень высокая. По городу и по площадке прилетов за сутки не было", - сказала Яшина.

3 сентября она сообщала ТАСС, что коллектив Запорожской АЭС ожидает визита Гросси на текущей неделе и готов показать все интересующие его объекты станции "в рамках текущих условий обеспечения безопасности".

Глава МАГАТЭ отправился вечером 2 сентября в Энергодар для посещения Запорожской АЭС. Об этом он написал в X (ранее Twitter), добавив, что целью визита является "содействие и помощь в предотвращении ядерной аварии".

Перед посещением ЗАЭС Гросси провел в Киеве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило агентство Reuters. По его словам, на встрече обсуждалась в том числе обстановка на Курской АЭС. Комментируя ситуацию на ЗАЭС, Гросси назвал ее "очень хрупкой", добавив, что не станет сравнивать положение на этих двух объектах. Гросси посетит Запорожскую АЭС уже в пятый раз с сентября 2022 года, когда МАГАТЭ организовало там постоянное присутствие.