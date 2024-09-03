Глава МАГАТЭ отправился на Запорожскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправился в понедельник вечером в Энергодар для посещения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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"Я направляюсь на Запорожскую АЭС" - написал Гросси на своей странице в X (ранее Twitter). Он добавил, что целью визита является "содействие и помощь в предотвращении ядерной аварии".

Глава МАГАТЭ посетит станцию уже в пятый раз с сентября 2022 года, когда агентство организовало на объекте постоянное присутствие.

27 августа во время визита в Курчатов для осмотра Курской АЭС глава МАГАТЭ заявил, что отправится на Украину, а затем вернется в Россию. Как отметил Гросси, на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским он намерен обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС.