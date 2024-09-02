В ХАМАС рассказали об инструкциях для конвоиров израильских заложников

Конвоиры, приставленные к удерживаемым в секторе Газа израильским заложникам, получили особые инструкции на случай приближения военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к местам их содержания. Это подтвердил официальный представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Абу Убайда.

"Мы говорим совершенно однозначно: после произошедшего в Нусейрате (имеется в виду операция по успешному освобождению четверых заложников в июне этого года - прим. ТАСС) бойцы, охранявшие пленников, получили новые инструкции относительно того, как им следует поступать с заложниками в случае приближения израильских военных к месту их содержания", - говорится в заявлении Абу Убайды, опубликованном в его официальном телеграм-канале.

Представитель радикалов пригрозил, что "продолжение попыток освободить пленников посредством военного давления вместо заключения соглашения [о прекращении огня в Газе] будет означать лишь то, что заложники вернутся к своим семьям в гробах".