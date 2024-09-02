Погранохрана Финляндии: забор на границе с РФ решено сделать выше

Заграждение на границе с Россией, которое возводится в Финляндии, решено сделать на полметра выше, чем планировалось, заявил представитель Погранохраны республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, в период с 2024 по 2026 год будет построено около 200 км заграждения на восточной границе Финляндии с Россией. Большая часть ограды будет расположена в юго-восточной части границы.

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В Погранслужбе уточнили, что общая высота достигнет 3,5 м, а сеть станет более густой. Также планируется усовершенствовать крепления и конструкции ограждения, ворота и барьеры.

«Теперь проект имеет все условия для его полной реализации. Полное финансирование проекта было обеспечено в бюджете весной 2024 года, что позволило досрочно завершить испытания и закупки», — отметил руководитель проекта Эркки Матилайнен.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что забор на границе с Белоруссией, на возведение которого было потрачено порядка $400 млн, требует реконструкции.