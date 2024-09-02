Знаменитый американский актер Стив Бушеми попал в драку в Дублине. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщает источник, актера заметили в одном из пригородов Дублина, когда он разнимал уличную драку. Отмечается, что он прилетел в Ирландию для съемок нового сериала. Прогуливаясь по Дублину, Бушеми в какой-то момент заметил драку у входа в бар — по словам очевидцев, он вмешался, чтобы помочь одному из участников драки, которого повалили на землю и избивали.

«Он стоял над парнем, лежащим на земле, несколько секунд, и после этого драка, естественно, прекратилась... Он попытался помочь, что превышает то, что сделали бы большинство людей», — рассказал один из очевидцев.

При этом после того, как драка закончилась, актер быстро покинул место событий, никак не прокомментировав ситуацию.

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