Маск обвинил Харрис во лжи

Американский предприниматель Илон Маск обвинил во лжи вице-президента США Камалу Харрис, претендующую на высший государственный пост.

Предприниматель считает, что кандидат в президенты США от Демократической партии «обещает стать коммунистическим диктатором», сообщает ТАСС.

«Вы лжете», – написал он в своем микроблоге, комментируя публикацию Харрис, в которой она пообещала, что

Демократическая партия «не позволит» кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу «стать диктатором» в первый же день в случае победы на выборах.

Маск сделал выбор между Трампом и Харрис

Маск также написал, что «Камала обещает стать коммунистическим диктатором в первый день», и сопроводил публикацию изображением Харрис в красной шинели и фуражке с серпом и молотом.

Ранее сообщалось, что Харрис решила добиться запрета испытаний противоспутникового оружия.